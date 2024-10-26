Держпраці пояснює, які вимоги забороняється вказувати в оголошеннях про вакансії

В оголошеннях забороняється висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі.

Державна служба України з питань праці розповідає, які вимоги забороняється вказувати в оголошеннях про вакансії.

Зазначається, що відповідно до ст. 24-1 Закону України «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Раніше ми писали, хто контролює дотримання законодавства про рекламу в частині реклами про вакансії.

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