Гоструда объясняет, какие требования запрещается указывать в объявлениях о вакансиях

В объявлениях запрещается выдвигать требования, которые отдают предпочтение женскому или мужскому полу.

Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, какие требования запрещается указывать в объявлениях о вакансиях.

Отмечается, что согласно ст. 24-1 Закона Украины «О рекламе» запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, которые отдают предпочтение женскому или мужскому полу, представителям определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), относительно политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

Ранее мы писали, кто контролирует соблюдение законодательства о рекламе в части рекламы о вакансиях.

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