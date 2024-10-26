Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Совета экспертов по вопросам энергобезопасности

Александр Литвиненко, который ранее занимал должность секретаря СНБО, возглавит Совет экспертов по энергетической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Соответствующий указ №737/2024 опубликован на сайте Офиса Президента.

«На смену статьи 2 указа президента Украины от 29 мая 2020 г. № 206/2020 «О Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности» назначить Литвиненко Александра Валерьевича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности», - говорится в тексте указа.

Должность секретаря СНБО Литвиненко занимал с 26 марта 2024 года, а с июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины. Ранее он был директором Национального института стратегических исследований.

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