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Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Совета экспертов по вопросам энергобезопасности

14:57, 26 октября 2024
Александр Литвиненко, который ранее занимал должность секретаря СНБО, возглавит Совет экспертов по энергетической безопасности.
Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Совета экспертов по вопросам энергобезопасности
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Соответствующий указ №737/2024 опубликован на сайте Офиса Президента.

«На смену статьи 2 указа президента Украины от 29 мая 2020 г. № 206/2020 «О Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности» назначить Литвиненко Александра Валерьевича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности», - говорится в тексте указа.

Должность секретаря СНБО Литвиненко занимал с 26 марта 2024 года, а с июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины. Ранее он был директором Национального института стратегических исследований.

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указ Владимир Зеленский

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