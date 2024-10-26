Поранені військові з Києва можуть отримати 45 тисяч гривень – як подати заяву

Військові з Києва можуть отримати 45 тисяч гривень допомоги подавши онлайн заяву через «Портал Захисників та Захисниць».

Джерело фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомила, що поранені військові з Києва можуть подати онлайн-заяву на отримання одноразової допомоги в розмірі 45 тисяч гривень. Заявку можна оформити через «Портал Захисників та Захисниць».

Рішення про надання допомоги ухвалюється протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця. Право на компенсацію мають:

Учасники бойових дій, відповідно до пунктів 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Особи з інвалідністю внаслідок війни, згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 цього закону.

Виплата здійснюється на підставі наказу директора Департаменту соціальної та ветеранської політики та перераховується на банківський рахунок або на «Картку киянина». Заявники отримають письмове повідомлення про рішення, включаючи обґрунтування у випадку відмови.

Заяву можна подати в електронному вигляді через «Програмну платформу для надання електронних послуг» або в паперовому вигляді в КБУ «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ», надавши оригінали документів для перевірки.

Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати письмову заяву на ім'я директора Департаменту соціальної та ветеранської політики з такими документами:

Копія паспорта громадянина України.

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Медичні довідки за встановленими формами (форма № 027/о та/або № 028/о).

Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО або осіб з реєстрацією у Києві).

Копія документа, що підтверджує повноваження представника (за необхідності).

Відомості про номер банківського рахунка (IBAN) або наявність «Картки киянина».

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