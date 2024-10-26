Поранені військові з Києва можуть отримати 45 тисяч гривень – як подати заяву

Київська міська державна адміністрація повідомила, що поранені військові з Києва можуть подати онлайн-заяву на отримання одноразової допомоги в розмірі 45 тисяч гривень. Заявку можна оформити через «Портал Захисників та Захисниць».
Рішення про надання допомоги ухвалюється протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця. Право на компенсацію мають:
Виплата здійснюється на підставі наказу директора Департаменту соціальної та ветеранської політики та перераховується на банківський рахунок або на «Картку киянина». Заявники отримають письмове повідомлення про рішення, включаючи обґрунтування у випадку відмови.
Заяву можна подати в електронному вигляді через «Програмну платформу для надання електронних послуг» або в паперовому вигляді в КБУ «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ», надавши оригінали документів для перевірки.
Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати письмову заяву на ім'я директора Департаменту соціальної та ветеранської політики з такими документами:
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