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Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 назвал ключевые направления сотрудничества с партнерами

16:11, 26 октября 2024
Министр финансов Украины очертил приоритеты международной поддержки для экономической устойчивости.
Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 назвал ключевые направления сотрудничества с партнерами
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Министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания финансового блока G7 на Ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в США обозначил основные направления, требующие международной поддержки для укрепления финансово-экономической устойчивости Украины в 2025 году. Среди них - привлечение бюджетной поддержки, реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), а также внедрение реформ для обеспечения устойчивого экономического роста и евроинтеграции. Об этом сообщили в ведомстве.

На мероприятии, кроме министров финансов и глав центральных банков стран G7, присутствовали руководители МВФ, Всемирного банка и Европейской Комиссии. Марченко поблагодарил международных партнеров за их усилия в поддержке Украины и подчеркнул важность продолжения этой поддержки.

Сергей Марченко также отметил историческое решение стран G7 и ЕС о начале механизма ERA с объемом финансирования 50 млрд долларов США. Он отметил: «Еще полгода назад в Вашингтоне на Весеннем собрании мы обсуждали теоретическую возможность использования активов рф в пользу Украины. Сегодня мы имеем конкретные решения и заверения. Агрессор должен понести ответственность за ущерб Украины. Средства ERA позволят нам профинансировать приоритетные потребности бюджета начиная уже с начала 2025 года».

По результатам заседания, страны G7 обнародовали совместное заявление о достижении консенсуса о предоставлении Украине кредитов в размере около 50 млрд долларов США в рамках механизма ERA. Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных российских активов, с выплатами, которые должны начаться до конца года.

Несмотря на вызовы, связанные с войной, украинское правительство продолжает внедрять структурные реформы, которые способствуют долгосрочному росту и интеграции Украины в ЕС. Министр отметил успешный пятый пересмотр программы МВФ, подчеркнув, что Украина готовится к шестому пересмотру, запланированному на декабрь этого года, с уверенностью в успешном прохождении этого этапа.

Отмечено, что привлечение иностранного частного капитала является ключевым для экономического роста Украины, а восстановление остается третьим важным направлением сотрудничества с международными партнерами.

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Минфин G7

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