В Черновицкой и Запорожской областях заработали мобильные аптеки

Правительство Украины запустило мобильные аптеки в новых регионах для поддержки жителей.

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Мобильные аптечные пункты начали работу в еще двух областях Украины - Черновицкой и Запорожской, сообщает Министерство здравоохранения.

В Черновицкой области маршрут мобильных аптек охватит девять отдаленных сел и поселков, тогда как в Запорожской - шесть. В этих пунктах жители смогут приобрести как безрецептурные лекарства, так и медикаменты, которые отпускаются по рецепту, в том числе в рамках государственной программы «Доступные лекарства».

Местные жители могут узнать о прибытии мобильных аптек через своих семейных врачей или обратившись к местным властям.

В августе 2023 года правительство Украины приняло постановление, разрешающее лицензированным розничным продавцам медицинских средств создавать мобильные аптечные пункты, которые могут функционировать в сельской местности, где нет стационарных аптек, а также на прифронтовых территориях во время военного положения.

В настоящее время «аптеки на колесах» уже работают в 12 областях Украины.

Напомним, мобильный аптечный пункт появился на Киевщине. Он будет курсировать в отдаленные села Барышевской громады, где отсутствуют стационарные аптеки.

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