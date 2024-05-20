На Київщині з’явився мобільний аптечний пункт: де курсуватиме

Він курсуватиме до віддалених сіл Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки.

Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я

У серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.

Так, як повідомили у Мінреінтеграції, такий мобільний аптечний пункт з'явився на Київщині. Він курсуватиме до віддалених сіл Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки.

У мобільному аптечному пункті можна буде придбати необхідні препарати (як безрецептурні, так і за рецептом). Зокрема й за державною програмою «Доступні ліки».

Повідомляється, що згодом такі аптеки запрацюють у Тетіївській громаді на Київщині та ще у 6 громадах Житомирської й Чернігівської областей.

Наразі мобільні аптеки працюють вже у 5 регіонах країни: Харківській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

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