На Киевщине появился мобильный аптечный пункт: где будет курсировать

Он будет курсировать в отдаленные села Барышевской общины, где отсутствуют стационарные аптеки.

Источник фото: Министерство здравоохранения

В августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Такие аптеки могут функционировать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения – также на прифронтовых территориях.

Так, как сообщили в Минреинтеграции, такой мобильный аптечный пункт появился на Киевщине. Он будет курсировать в отдаленные села Барышевской общины, где отсутствуют стационарные аптеки.

В мобильном аптечном пункте можно будет приобрести необходимые препараты (как безрецептурные, так и рецепты). В том числе и по государственной программе «Доступные лекарства».

Сообщается, что со временем такие аптеки заработают в Тетиевской общине на Киевщине и еще в 6 общинах Житомирской и Черниговской областей.

Мобильные аптеки работают уже в 5 регионах страны: Харьковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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