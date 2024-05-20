Иногда лучше делать и не афишировать это, – экс-глава Пентагона о возможности введения войск НАТО в Украину

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс убежден – такую возможность исключать не стоит, но и не «надо о ней открыто говорить».

Не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, но не стоит это афишировать. Так считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

«Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь», – отметил он.

Как пишет «Голос Америки», об этом он сказал в интервью Маргарет Бреннан в программе «Face the Nation» на канале «CBS», комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать размещение военных Франции в Украине.

«Видимо некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил о отправке войск НАТО», - заявил Гейтс.

Экс-должностное лицо США убежден – такую возможность исключать не стоит, но и не «надо о ней открыто говорить».

«Думаю, тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительную обеспокоенность внутри страны и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе», - подытожил он.

Гейтс подчеркнул – важно в следующие несколько недель доставить в Украину средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить крепкую линию обороны.

Он назвал ситуацию на поле боя в Украине «достаточно зловещей». «У россиян сейчас больше войск в Украине, чем в начале войны», - подчеркнул Гейтс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.