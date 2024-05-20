Інколи краще робити і не афішувати це, – ексочільник Пентагону про можливість введення військ НАТО до України

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс переконаний – таку можливість виключати не варто, але і не «треба про неї відкрито говорити».

Не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати. Так вважає колишній міністр оборони США Роберт Гейтс.

«Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш», - зазначив він.

Як пише «Голос Америки», про це він сказав в інтерв'ю Маргарет Бреннан в програмі «Face the Nation» на каналі «CBS», коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не варто виключати розміщення військових Франції в Україні.

«Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО», - заявив Гейтс.

Експосадовець США переконаний – таку можливість виключати не варто, але і не «треба про неї відкрито говорити».

«Гадаю, тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але і в Європі», - підсумував він.

Гейтс наголосив – важливо в наступні кілька тижнів доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Він назвав ситуацію на полі бою в Україні «достатньо зловісною». «Росіяни мають зараз більше війська в Україні, ніж на початку війни», - наголосив Гейтс.

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