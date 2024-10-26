В Немирове грузовик наехал на велосипедиста

Велосипедист получил тяжелые травмы.

Источник фото: vn.npu.gov.ua

В Немирове продолжается расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал велосипедист. Инцидент произошел 26 октября около 7 часов утра, когда водитель грузовика пытался выехать в город. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Предварительные данные следствия свидетельствуют, что 22-летний водитель грузовика «МАН» наехал на 62-летнего велосипедиста, который пытался пересечь проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Водитель грузовика, который является жителем Винницкого района, подвергся тестированию на содержание алкоголя в крови. Пострадавший является жителем Немировской общины.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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