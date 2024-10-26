Практика судов
  1. В Украине

В Немирове грузовик наехал на велосипедиста

23:59, 26 октября 2024
Велосипедист получил тяжелые травмы.
В Немирове грузовик наехал на велосипедиста
Источник фото: vn.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Немирове продолжается расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал велосипедист. Инцидент произошел 26 октября около 7 часов утра, когда водитель грузовика пытался выехать в город. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Предварительные данные следствия свидетельствуют, что 22-летний водитель грузовика «МАН» наехал на 62-летнего велосипедиста, который пытался пересечь проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Водитель грузовика, который является жителем Винницкого района, подвергся тестированию на содержание алкоголя в крови. Пострадавший является жителем Немировской общины.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Школьного учителя и аспиранта можно мобилизовать, если они заранее не сообщили об основаниях отсрочки ТЦК – решения судов

Суды в решениях указывают, что о наличии права на отсрочку нужно уведомлять ТЦК заранее, а после мобилизации это делать уже поздно.

Меморандум с МВФ предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения и НДФЛ

Как говорится в обновленном меморандуме с МВФ, реформа системы единого налога будет направлена на минимизацию возможностей бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, а также скрывать трудовые отношения под договорами с ФЛП.

Принятый на основании соглашения приговор в отношении одного из нескольких лиц не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц – Верховный Суд

Такой приговор не является доказательством виновности других лиц.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду