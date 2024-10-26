Житель Кировоградщины угрожал взорвать здание полиции

Лжеминеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

В Кировоградской области направили в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя, который звонил на 102 и сообщал о заминировании зданий. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 20 июля текущего года он позвонил по телефону на специальную линию «102» и сообщил оператору о заминировании зданий, расположенных в с. Таужное Головановского района.

На следующий же день, совершив аналогичный телефонный звонок, сообщил о возможном подрыве одного из зданий полиции Головановского РОП ГУНП в области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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