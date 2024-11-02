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В Україні з’явиться електронний реєстр державної підтримки у сфері культури

11:47, 2 листопада 2024
Реєстр полегшить доступ до інформації про можливості фінансування.
В Україні з’явиться електронний реєстр державної підтримки у сфері культури
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На засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено постанову про створення електронного Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки в галузі культури. Проект координують Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Державний комітет телебачення і радіомовлення та Державне агентство мистецтв. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Запровадження Реєстру дозволить перейти від паперових процедур до сучасної автоматизованої системи подачі та розгляду заявок на державну підтримку, що забезпечить прозорість і відкритість конкурсного відбору.

Реєстр стане основним інструментом для централізованого збору, обробки та захисту даних про державну підтримку в культурній сфері, значно спростивши доступ до інформації про можливості фінансування.

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Кабінет Міністрів України

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