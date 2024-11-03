Бригада скорой помощи попала под обстрел в Херсонской области

Ранения получили водитель и фельдшер.

В Белозерке Херсонской области оккупанты обстреляли карету скорой помощи. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

Пострадали водитель и фельдшер, находившиеся на улице во время обстрела. Они получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

"Фельдшер получил еще и обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи", - добавили в ОВА.

В результате атаки также поврежден автомобиль скорой.

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