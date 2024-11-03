Бригада швидкої допомоги потрапила під обстріл на Херсонщині

Поранення отримали водій та фельдшер.

У Білозерці на Херсонщині окупанти обстріляли карету швидкої допомоги. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. Вониотримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

"Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.

Внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль швидкої.

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