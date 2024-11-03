В Ірані студентка роздяглася на знак протесту проти хіджабу, відео

На території університету дівчина у білизні протестувала проти хіджабу.

Фото: REUTERS

В Ірані студентка зняла одяг до білизни на території університету, протестуючи проти обов'язкового носіння хіджабу. Через це її затримали.

Зазначається, що дівчина роздягнулася після того, як охоронці університету принижували її через неправильне носіння хіджабу.

Правозахисна організація Amnesty Iran закликала до негайного та безумовного звільнення студентки.

Організація також закликала захистити її від «тортур та іншого жорстокого поводження».

Як повідомляє Reuters, представник вишу Саїд Амір Махджуб заявив, що співробітники служби безпеки передали студентку поліції.

Крім того, він заявив, що дівчина нібито «страждає на психологічний розлад і перебувала у стані сильного стресу».

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