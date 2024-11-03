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Використовували не за призначенням — на Чернігівщині в орендованому приміщенні університету відкрили ювелірний магазин

14:22, 3 листопада 2024
Верховний Суд визнав обґрунтованими аргументи прокурора про незаконність передачі в оренду приміщення державного університету.
Використовували не за призначенням — на Чернігівщині в орендованому приміщенні університету відкрили ювелірний магазин
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Верховний Суд ухвалив, що доводи прокурора про незаконність оренди приміщення державного університету на Чернігівщині є обґрунтованими. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Верховний Суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, який, розглянувши апеляцію прокурора, скасував постанову суду першої інстанції. У цьому рішенні визнано недійсним договір оренди приміщення освітнього закладу, а орендаря зобов'язано звільнити та повернути приміщення.

Прокурор звернувся до суду на підставі того, що приміщення державного освітнього закладу площею 61,7 кв.м використовувалося орендарем не за призначенням – для відкриття ювелірного магазину та надання інших платних послуг.

КГС ВС погодився з висновком апеляційного господарського суду про наявність підстав для задоволення позову прокурора, оскільки, встановивши відсутність у діяльності суб’єкта господарювання будь-яких ознак освітнього процесу або надання послуг, пов`язаних із забезпеченням такого процесу або обслуговування його учасників та, що орендоване приміщення використовувалося не за освітнім призначенням, усупереч заборони встановленої Законом України «Про освіту», дійшов до висновку про наявність обставин для визнання недійсним такого договору оренди.

Наразі рішення суду виконано в повному обсязі, орендарем звільнено приміщення та по акту повернуто закладу освіти.

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Верховний Суд прокуратура

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