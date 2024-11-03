Использовали не по назначению — в Черниговской области в арендованном помещении университета открыли ювелирный магазин

Верховный Суд признал обоснованными аргументы прокурора о незаконности передачи в аренду помещения государственного университета.

Верховный Суд постановил, что доводы прокурора о незаконности аренды помещения государственного университета на Черниговщине обоснованы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Верховный Суд подтвердил решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который, рассмотрев апелляцию прокурора, отменил постановление первой инстанции. В этом решении признан недействительным договор аренды помещения образовательного учреждения, а арендатор обязан освободить и вернуть помещение.

Прокурор обратился в суд на основании того, что помещение государственного образовательного учреждения площадью 61,7 кв.м использовалось арендатором не по назначению – для открытия ювелирного магазина и предоставления других платных услуг.

КГС ВС согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда о наличии оснований для удовлетворения иска прокурора, поскольку, установив отсутствие в деятельности предприятия каких-либо признаков образовательного процесса или предоставления услуг, связанных с обеспечением такого процесса или обслуживания его участников и, что арендованное помещение использовалось не по образовательному назначению, вопреки запрету, установленному Законом Украины «Об образовании», пришел к выводу о наличии обстоятельств для признания недействительным такого договора аренды.

В настоящее время решение суда выполнено в полном объеме, арендатором освобождено помещение и по акту возвращено учебное заведение.

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