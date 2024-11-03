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Почему в Украине растет инфляция и когда улучшится ситуация — ответ НБУ

17:23, 3 ноября 2024
Андрей Пышный назвал причины повышения инфляции.
Почему в Украине растет инфляция и когда улучшится ситуация — ответ НБУ
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что за последние месяцы инфляция ожидаемо росла, но темпы оказались несколько выше, чем прогнозировалось, поэтому к концу года она может достигнуть 9,7%. Об этом он сказал на брифинге в НБУ.

По его словам, в сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и в дальнейшем росла в октябре.

«Ужесточение ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предполагалось предварительными прогнозами НБУ (Инфляционные отчеты за январь, апрель и июль 2024 года). В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции (7,3% р/р в сентябре) оказался выше, чем прогнозировалось», - сказал Пышный.

Пышный отметил, что ключевым фактором такой динамики стало подорожание продовольственных товаров вследствие хуже, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности.

К тому же, ускорение инфляции также обусловливалось дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе электроэнергией и оплатой труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды.

В Нацбанке прогнозируют, что ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, однако, весной 2025 года инфляция начнет замедляться.

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НБУ инфляция

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