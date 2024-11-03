«Не от хороших времен», — Юрий Игнат подтвердил, что военных Воздушных сил направляют в пехоту

Юрий Игнат также отметил, что информация о том, что силы ПВО стали сбивать меньше дронов – манипуляция.

Фото: pravda.com

Начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военных из частей Воздушных сил ВСУ действительно направляют в пехоту, но процент сбития российских беспилотников не уменьшился. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне народная депутат Марьяна Безугла написала на одной из своих страниц в соцсетях: «Шахеды» стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту».

В ответ на это Игнат подтвердил, что бойцов все-таки переводят: «Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ВС, эти направления. И конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!».

В то же время он подчеркнул, что депутат манипулировала, поскольку дроны сбивают все Силы обороны, а не только Воздушные силы. Кроме того, процент сбития «шахедов» не уменьшился, поэтому слова Безуглой по этому поводу военный назвал «ложью».

«Объясню еще раз — вместе с «шахедами» уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, из говн* и палок, которое мы в сводках называем «БпЛА неустановленного типа». Их половина – они маркируются как «локационно потерянные», – добавил Игнат.

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