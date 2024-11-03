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Украину засыплет первым снегом - прогноз погоды на новую неделю

16:28, 3 ноября 2024
Температура воздуха ощутимо снизится.
Украину засыплет первым снегом - прогноз погоды на новую неделю
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В понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается похолодание: выпадет первый снег, ночи станут морозными, а на некоторых территориях возможны сильные порывы ветра, близкие к штормовым. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской области прогнозируется мокрый снег, налипание мокрого снега.

"Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха. С повышением дневной температуры воздуха после холодной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще. В ближайшую ночь еще небольшие осадки побродят по северу Украины", - прогнозирует Диденко.

На остальной территории, по ее словам, будет преобладать сухая погода, но с ветрами.

В понедельник ожидается от -2 градусов ночью до +8 днем, в южной части Украины – от +8 до +11 градусов.

В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ночью +3+5 градусов, завтра днем ​​+5+7 градусов.

"В столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду", – добавила Диденко.

По ее словам, с 7 ноября в Украине ожидается потепление.

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