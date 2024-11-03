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Господарський суд Харківської області відновлює роботу

18:35, 3 листопада 2024
З 4 листопада Господарський суд Харківської області працюватиме у звичайному режимі.
Господарський суд Харківської області відновлює роботу
Фото: dumka.media
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Як відомо, 28 жовтня внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приміщення, в яких знаходиться Господарський суд Харківської області. Згодом суд повідомив, що призупинив розгляд справ до 1 листопада.

3 листопада суд повідомив, що з 4 листопада буде відновлено роботу суду у звичайному режимі - всі засідання відбудуться.

 «Можна приходити для участі у судових засіданнях в приміщення суду. Також, якщо раніше було подане відповідне клопотання про участь у засіданні за допомогою відеоконференцзв’язку і воно було задоволене, то засідання відбудеться за допомогою відеоконференцзв’язку», - повідомили у суді.

Також там додали, що всі судові засідання, які раніше були призначені до слухання в залі 128 тепер будуть слухатися в залі 109.

Судові засідання, які призначені до слухання в залі 129 - будуть слухатися в залі 112.

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Харків

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