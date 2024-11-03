Хозяйственный суд Харьковской области возобновляет работу

С 4 ноября Хозяйственный суд Харьковской области будет работать в обычном режиме.

Фото: dumka.media

Как известно, 28 октября в результате вражеского обстрела было повреждено помещение, в котором находится Хозяйственный суд Харьковской области. Позже суд соообщил, что приостановил рассмотрение дел до 1 ноября.

3 ноября суд сообщил, что с 4 ноября будет возобновлена ​​работа суда в обычном режиме – все заседания состоятся.

«Можно приходить для участия в судебных заседаниях в помещение суда. Также, если раньше было подано соответствующее ходатайство об участии в заседании с помощью видеоконференцсвязи и оно было удовлетворено, то заседание состоится с помощью видеоконференцсвязи», - сообщили в суде.

Также там добавили, что все судебные заседания, ранее назначенные к слушанию в зале 128, теперь будут слушаться в зале 109.

Судебные заседания, которые предназначены для слушания в зале 129 - будут слушаться в зале 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.