На еще одном пункте пропуска с Польшей автобусы смогут бронировать время пересечения границы

Регистрация в новый тип очереди, которая называется «По расписанию», начнется 4 ноября.

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С 7 ноября международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска с Польшей «Рава-Руська – Хребенное», смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем (слотом), забронированным в системе єЧерга. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территории.

Регистрация в новый тип очереди, которая называется «По расписанию», начнется 4 ноября с 12:00. Движение по новой записи начнется 7 ноября с 12.00. В настоящее время бронирование времени на пересечение границы уже доступно на 21 пункте пропуска из 28, где работает система єЧерга.

В Министерстве развития общин и территории добавляют, что услуга доступна как для регулярных, так и нерегулярных перевозок.

«Регулярные перевозчики смогут выбрать те временные промежутки, которые предусмотрены официальным разрешением на регулярный маршрут. Для нерегулярных перевозок доступными остаются слоты, на которые не выдано разрешение на регулярный маршрут или те, которыми не воспользовались перевозчики, выполняющие регулярные рейсы», – говорится в сообщении.

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