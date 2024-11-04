Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 4 ноября ожидается сильный ветер, местами с мокрым снегом

11:05, 4 ноября 2024
4 ноября небольшой дождь, местами с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве 4 ноября ожидается сильный ветер, местами с мокрым снегом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

4 ноября в столице в течение дня порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Как накануне отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. І уровень опасности желтый.

В КГГА напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Если дерево упало или сломались ветви – аварийно-диспетчерская службы КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Если падение деревьев и ветвей грозит жизни – спасатели по номерам 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмировались люди – 103.

Неисправные светофорные объекты или дорожные знаки – 050 387 35 42 (телефон ЦОДР).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

ГСЧС Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд сделал вывод о приостановлении досудебного расследования на основании статьи 615 УПК постановлением следователя, которое не согласовано прокурором

Поскольку постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не было согласовано прокурором, это не отвечает требованиям статьи 280 УПК, а потому не может считаться надлежащим процессуальным документом.

63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – результаты опроса КМИС

Следует отметить, что КМИС было опрошено 989 респондентов.

Разница в мотивировочной части решений суда в бумажном и электронном виде является нарушением УПК – Верховный Суд

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда в бумажном и электронном виде является существенным нарушением УПК.

Дела об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – 8 из 19 судей Большой Палаты Верховного Суда, которые рассматривали проблему, высказали особое мнение

8 из 19 судей БП ВС в особом мнении подчеркнули, что суды, оценивая доводы и доказательства, подтверждающие факт самостоятельного воспитания ребенка родителем, должны исследовать обстоятельства в конкретных жизненных ситуациях.

Адвокат рассказала секретарю судьи лишнего о деле и о самой судье, а потом получила уголовное производство

Высший совет правосудия осудил практику переписки адвокатов с секретарями судебного заседания относительно рассмотрения конкретных дел.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду