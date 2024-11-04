Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев

Анналена Бербок встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

В понедельник, 4 ноября, в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Она приехала в столицу Украины ночным поездом из Польши, передает Reuters и издание Der Spiegel.

«На протяжении почти тысячи дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев - но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине», - сказала Бербок по прибытии.

Она также напомнила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

«Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе», – сказала Барбок.

Чиновница должна встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

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