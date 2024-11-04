Укрпочта до конца года планирует запустить курьерскую доставку и почтоматы

Пилотный проект сначала запустят в Киев, а впоследствии нововведения будут введены по всей Украине.

У Укрпочты появятся курьеры и собственные почтоматы. Пилотный проект сначала запустят в Киев, а впоследствии нововведения будут введены по всей Украине. Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Игорь Смилянский, пишет Интерфакс-Украина.

«Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьера», - отметил Смилянский.

Он рассказал, что у курьеров Укрпочты будут желтые рюкзаки. Они также будут задействованы в заправке почтоматов.

«Это интегральный проект с точки зрения IT-системы, логистики… курьеры заправляют почтоматы. И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с курьерской доставкой», - сказал Смилянский.

Ранее сообщалось, что Укрпочта с 11 ноября не будет принимать посылки, упакованные в обычные картонные коробки (не гофрированные), с выпуклыми поверхностями или какими-либо повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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