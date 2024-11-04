Укрпошта до кінця року планує запустити кур’єрську доставку та поштомати

Пілотний проєкт спочатку запустять у Києва, а згодом нововведення запровадять по всій Україні.

В Укрпошти з'являться кур'єри та власні поштомати. Пілотний проєкт спочатку запустять у Києва, а згодом нововведення запровадять по всій Україні. Про це повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський, пише Інтерфакс-Україна.

«Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра», - зазначив Смілянський.

Він розповів, що у кур'єрів Укрпошти будуть жовті рюкзаки. Вони також будуть задіяні в заправці поштоматів.

«Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики... кур'єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою», - сказав Смілянський.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта з 11 листопада не прийматиме посилки, упаковані в звичайні картонні коробки (не гофровані), з випуклими поверхнями або будь-якими пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями. Про це повідомила пресслужба компанії.

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