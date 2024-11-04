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Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва

10:30, 4 листопада 2024
Анналена Бербок зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва
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У понеділок, 4 листопада, до Києва прибула очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала до столиці України нічним потягом з Польщі, передає Reuters та видання Der Spiegel.

«Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців - але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні», - сказала Бербок після прибуття.

Вона також нагадала, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

«Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі», - сказала Барбок.

Посадовиця має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

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Німеччина Київ

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