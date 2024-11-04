Практика судів
  1. В Україні

У Києві 4 листопада очікується сильний вітер, місцями з мокрим снігом

11:05, 4 листопада 2024
4 листопада невеликий дощ, місцями з мокрим снігом та пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві 4 листопада очікується сильний вітер, місцями з мокрим снігом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

4 листопада у столиці протягом дня пориви вітру сягатимуть до 20 м/с.

Як напередодні зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. І рівень небезпечності, жовтий.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – аварійно-диспетчерська служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю – рятувальники за номерами 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмувалися люди – 103.

Несправні світлофорні об’єкти чи дорожні знаки – 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно – результати опитування КМІС

Слід зазначити, що КМІС було опитано 989 респондентів.

Різниця у мотивувальній частині рішень суду в паперовому та електронному виді є порушенням КПК – Верховний Суд

Наявність двох варіантів рішення апеляційного суду в паперовому та електронному виді є істотним порушенням КПК.

Справи про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком – 8 з 19 суддів Великої Палати Верховного Суду, які розглядали проблему, висловили окрему думку

8 з 19 суддів ВП ВС в окремій думці підкреслили, що суди, оцінюючи доводи і докази, які підтверджують факт самостійного виховання дитини батьком, мають досліджувати обставини у конкретних життєвих ситуаціях.

Адвокат розповіла секретарю судді зайвого про справу та саму суддю, а потім отримала кримінальне провадження

Вища рада правосуддя засудила практику листування адвокатів з секретарями судового засідання стосовно розгляду конкретних справ.

Відряджені до державних органів військовослужбовці не мають права на додаткову винагороду 30 тисяч грн – Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС зробила висновок, що військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, не повинна була виплачуватися додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч грн, і на нього мають право лише ті, хто безпосередньо здійснює захист.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду