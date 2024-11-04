Открывали на уклонистов уголовные производства, чтобы они избежали мобилизации — будут судить участников схемы

«Услуга» стоила 100 тысяч гривен, однако, если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма росла почти на 10%.

ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительные акты относительно старости одного из округов Радивиловского городского совета и правоохранителя из Ровенской области, организовавших заработок на уклонистах. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.

Организовал схему, действовавшую с марта по май 2024 года, правоохранитель. Его сообщник-староста согласно своим полномочиям выдавал мужчинам повестки в военкомат. При выдаче документов он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.

Согласно схеме, правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и фиктивного отбывания наказания клиенты избегали мобилизации.

«Услуга» стоила в среднем 100 тыс. грн, однако, если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма росла почти на 10%.

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