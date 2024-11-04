Украинцам сообщили, как изменить реквизиты єВідновлення

Процедура изменения реквизитов будет зависеть от того, как было подано заявление.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило гражданам, как изменить реквизиты єВідновлення.

Процедура изменения реквизитов будет зависеть от того, как было подано заявление на єВідновлення: через приложение Дія, портал Дія или ЦНАП.

- Если заявление было подано через приложение Дія, то заявитель получает уведомление, что платеж был отклонен банком и сразу может изменить реквизиты в приложении.

- Если заявление было подано через портал Дія, то заявитель получает уведомление по почте и ему необходимо авторизоваться на портале в своем кабинете пользователя и изменить реквизиты в ранее поданном заявлении.

- Если заявление было подано лично заявителем или законными или уполномоченными представителями заявителя через ЦНАП, необходимо обратиться в ЦНАП и изменить реквизиты. Это может быть любой ЦНАП, а не только тот, где вы впервые подавали заявление.

В министерстве напомнили, что для изменения реквизитов заявитель должен иметь активные счета єВідновлення в одном из банков-партнеров программы.

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