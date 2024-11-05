Киянам пропонують розповісти, як покращити літні майданчики закладів

Опитування закінчується уже 5 листопада.

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У застосунку Київ Цифровий закінчується опитування про те, як покращити літні майданчики біля кав'ярень та ресторанів Києва.

Як зазначається, у 2023 році в місті облаштували 745 літніх майданчиків біля кафе й ресторанів та 94 сезонних, які працюють протягом усього року. У 2024 відкрили 924 літники.

У 2025 очікують ще більше, адже попит зростає. Водночас незаконно розміщені майданчики захаращують архітектуру міста, порушують санітарні норми та правила безбарʼєрності.

Незабаром місто розпочинає роботу над правилами розміщення. Врахують архітектурні особливості історичного центру, потреби власників і побажання містян.

Долучитися до опитування можна у розділі «Електронна демократія». .

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