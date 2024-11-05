На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали двоє дітей

Дітей 11 та 12 років доставили до медзакладу.

Джерело фото: медіа

На Харківщині в одному із сіл Ізюмського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали двоє хлопчиків 11 і 12 років. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації 4 листопада.

«У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Дітей доставили до медзакладу», - зазначили в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині під час збирання грибів чоловік натрапив на мінометну міну, фото.

Також у полі на Львівщині під час робіт знайшли артилерійський снаряд.

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