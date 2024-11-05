У ДСНС нагадали громадянам правила користування обігрівачами

Неправильне використання обігрівачів може призвести до вкрай небезпечних ситуацій.

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Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що обігрівачі забезпечують тепло у домівках, однак, їх неправильне використання може призвести до вкрай небезпечних ситуацій.

Задля безпеки життя та оселі рятувальники нагадали про основні правила користування опалювальними пристроями:

- Дотримуйтеся інструкцій виробника — тільки прочитавши інструкцію ви можете дізнатись про особливості та обмеження використання того чи іншого приладу;

- Не залишайте обігрівачі без нагляду — аварійна робота електромережі або будь-які інші причини можуть призвести до загоряння, що швидко розповсюдиться на вашу оселю;

- Уникайте перевантаження електромережі — підключайте опалювачі до окремих розеток і не використовуйте подовжувачі;

- Не встановлюйте обігрівачі поруч з легкозаймистими матеріалами – безпечна відстань допоможе зменшити ризики загоряння;

- Перевіряйте справність обладнання перед кожним використанням — у разі пошкоджень, зверніться до спеціалістів.

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