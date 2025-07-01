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У Макрона повідомили, про що він розмовляв з Путіним

20:05, 1 липня 2025
Макрон закликав Путіна до якомога швидшого припинення вогню та початку переговорів між Україною та РФ – Єлисейський палац.
У Макрона повідомили, про що він розмовляв з Путіним
Джерело фото: Emmanuel Macron/ Facebook
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У Єлисейському палаці підтвердили факт розмови президент Франції Еммануеля Макрона з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Розмова, яка відбулася 1 липня, тривала понад дві години. Це перший офіційний контакт між сторонами з 2022 року.

Як повідомляє Єлисейський палац, ключовими темами стали іранська ядерна програма та ситуація в Україні.

У розмові з Путіним Макрон нагадав про відповідальність постійних членів Ради Безпеки ООН, зокрема Франції та Росії, у питанні нерозповсюдження ядерної зброї. Він наголосив на необхідності того, щоб Іран дотримувався зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і відновив повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Також Президент Франції висловив рішучість добиватися дипломатичного врегулювання, яке охоплюватиме як ядерне питання, так і ракетну програму Ірану та його роль у регіоні. Обидві сторони домовилися координувати дії і знову повернутися до обговорення цієї теми найближчим часом.

У контексті війни Росії проти України Макрон підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав до якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів між Україною та Росією.

Єлисейський палац зазначив, що сторони домовилися продовжити діалог з обох питань.

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Емманюель Макрон

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