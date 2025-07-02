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Соцвиплати по-новому: з 1 липня їх адмініструє Пенсійний фонд — що зміниться для українців

07:36, 2 липня 2025
Із початку липня Пенсійний фонд України перебрав на себе функції з виплати 39 видів соціальної допомоги.
Соцвиплати по-новому: з 1 липня їх адмініструє Пенсійний фонд — що зміниться для українців
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Із 1 липня 2025 року адміністрування 39 видів державних соціальних допомог перейшло до Пенсійного фонду України. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, для отримувачів це означає ширший доступ до сервісів.

Відтепер звернутися за призначенням допомоги можна не лише до ЦНАПів або фахівців сільських/селищних/міських рад, а можна буде звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ.

Порядок призначення та розміри допомог не змінюються. Нововведення полягає в діджиталізації процесів — менше паперової тяганини, швидше ухвалення рішень і прямі виплати на банківський рахунок.

«Це спростить і зменшить бюрократію всередині внутрішніх процесів адміністрування», — пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона запевнила: «Ми розширюємо можливості для людей звертатись за підтримкою. Весь зміст допомог, всі документи залишаються без змін. Всі продовжать отримувати допомоги».

Як вказувала «Судово-юридична газета», із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.

У ПФУ вказують, що для тих, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку.

Якщо звернення за призначенням виплати мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто, – рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України.

Які саме види державних допомог виплачуватимуть із 1 липня органи Пенсійного фонду Українитут.

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Пенсійний фонд

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