Соцвыплаты по-новому: с 1 июля их администрирует Пенсионный фонд — что изменится для украинцев

С начала июля Пенсионный фонд Украины взял на себя функции по выплате 39 видов социальной помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 июля 2025 года администрирование 39 видов государственных социальных пособий перешло к Пенсионному фонду Украины. Как сообщили в Министерстве социальной политики, для получателей это означает более широкий доступ к сервисам.

Теперь обратиться за назначением помощи можно не только в ЦНАПы или к специалистам сельских/поселковых/городских советов, но и в ближайший сервисный центр ПФУ.

Порядок назначения и размеры пособий не изменяются. Нововведение заключается в цифровизации процессов — меньше бумажной волокиты, более быстрое принятие решений и прямые выплаты на банковский счет.

«Это упростит и уменьшит бюрократию внутри внутренних процессов администрирования», — пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она заверила: «Мы расширяем возможности для людей обращаться за поддержкой. Весь смысл пособий, все документы остаются без изменений. Все продолжат получать пособия».

Как указывала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

В ПФУ уточняют, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами соцзащиты, выплата будет осуществляться в установленном порядке.

Если обращение за назначением выплаты поступило в органы соцзащиты, но заявление пока не рассмотрено, решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Какие именно виды государственной помощи с 1 июля выплачиваются органами Пенсионного фонда Украины — здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.