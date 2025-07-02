Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Соцвыплаты по-новому: с 1 июля их администрирует Пенсионный фонд — что изменится для украинцев

07:36, 2 июля 2025
С начала июля Пенсионный фонд Украины взял на себя функции по выплате 39 видов социальной помощи.
Соцвыплаты по-новому: с 1 июля их администрирует Пенсионный фонд — что изменится для украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 июля 2025 года администрирование 39 видов государственных социальных пособий перешло к Пенсионному фонду Украины. Как сообщили в Министерстве социальной политики, для получателей это означает более широкий доступ к сервисам.

Теперь обратиться за назначением помощи можно не только в ЦНАПы или к специалистам сельских/поселковых/городских советов, но и в ближайший сервисный центр ПФУ.

Порядок назначения и размеры пособий не изменяются. Нововведение заключается в цифровизации процессов — меньше бумажной волокиты, более быстрое принятие решений и прямые выплаты на банковский счет.

«Это упростит и уменьшит бюрократию внутри внутренних процессов администрирования», — пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она заверила: «Мы расширяем возможности для людей обращаться за поддержкой. Весь смысл пособий, все документы остаются без изменений. Все продолжат получать пособия».

Как указывала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

В ПФУ уточняют, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами соцзащиты, выплата будет осуществляться в установленном порядке.

Если обращение за назначением выплаты поступило в органы соцзащиты, но заявление пока не рассмотрено, решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Какие именно виды государственной помощи с 1 июля выплачиваются органами Пенсионного фонда Украиныздесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду