У Макрона сообщили, о чем он говорил с Путиным

Макрон призвал Путина к как можно скорейшему прекращению огня и началу переговоров между Украиной и РФ — Елисейский дворец.

Источник фото: Emmanuel Macron/ Facebook

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В Елисейском дворце подтвердили факт разговора президента Франции Эммануэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным.

Разговор, состоявшийся 1 июля, продолжался более двух часов. Это был первый официальный контакт между сторонами с 2022 года.

Как сообщает Елисейский дворец, ключевыми темами стали иранская ядерная программа и ситуация в Украине.

В разговоре с Путиным Макрон напомнил об ответственности постоянных членов Совета Безопасности ООН, в частности Франции и России, по вопросу нераспространения ядерного оружия. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Иран соблюдал свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и возобновил полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Также президент Франции выразил решимость добиваться дипломатического урегулирования, которое охватывало бы как ядерный вопрос, так и ракетную программу Ирана и его роль в регионе. Обе стороны договорились координировать действия и вновь вернуться к обсуждению этой темы в ближайшее время.

В контексте войны России против Украины Макрон подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал к как можно скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров между Украиной и Россией.

Елисейский дворец отметил, что стороны договорились продолжить диалог по обоим вопросам.

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