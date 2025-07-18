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В Винницкой области будут судить депутата, который был призван на военную службу, но сидел дома

15:12, 18 июля 2025
Обвиняемый ежемесячно незаконно получал денежное обеспечение и дополнительные выплаты для военнослужащих.
В Винницкой области будут судить депутата, который был призван на военную службу, но сидел дома
Фото: ОГП
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В Винницкой области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Винницкого областного совета VIII созыва — военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ, обвиняемого в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, депутат в начале полномасштабного вторжения был призван на военную службу. В ноябре 2022 года он ввел в заблуждение свое командование, заявив о необходимости выполнения отдельных задач по привлечению благотворительной помощи вне расположения воинской части.

«На самом деле депутат не приступил к выполнению обязанностей военной службы, а выбыл по месту своего проживания в г. Тульчин Винницкой области. Таким образом, он фактически не исполнял возложенные на него служебные обязанности до мая 2023 года, когда его действия были разоблачены правоохранительными органами», — заявили в ОГП.

За этот период обвиняемый ежемесячно незаконно получал денежное обеспечение и дополнительные выплаты для военнослужащих. Общая сумма незаконно полученных средств составляет почти 200 000 гривен.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 242 тыс. гривен, которая была внесена.

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ОГП прокуратура Винница

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