Стала известна дата нового «Рамшайна», где будет присутствовать глава Пентагона

Следующее заседание состоится в онлайн-формате.

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В понедельник, 21 июля, состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

На онлайн-встрече будут председательствовать Германия и Лондон.

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

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