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У Польщі лікарів засудили до тюрми за смерть вагітної жінки, якій відмовили в аборті

16:06, 18 липня 2025
Суд визнав трьох лікарів винними у справі, що сколихнула всю країну.
У Польщі лікарів засудили до тюрми за смерть вагітної жінки, якій відмовили в аборті
Джерело фото: Omar Marques/Getty Images
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Суд у польському місті Пщина виніс обвинувальні вироки трьом лікарям через смерть 30-річної вагітної жінки, яку звали Ізабела. Трагедія сталася у 2021 році, коли жінці, в якої на 22-му тижні вагітності відійшли навколоплідні води, було відмовлено в перериванні вагітності, попри встановлені вади плода. Лікарі вирішили чекати, доки плід не помре природним шляхом. Ізабела померла менше ніж за добу від септичного шоку. Про це пише Рolitico.

Цей випадок викликав резонанс у польському суспільстві та спричинив масові акції протесту під гаслом «Більше жодної». Він став першим публічним наслідком рішення Конституційного трибуналу від 2020 року, яке суттєво обмежило підстави для аборту, виключивши вади розвитку плода зі списку дозволених причин. Відтоді переривання вагітності в Польщі можливе лише у випадках зґвалтування, інцесту або загрози життю матері.

Суд визнав лікаря Анджея П. винним у ненавмисному вбивстві та призначив йому 18 місяців ув’язнення і шестирічну заборону на медичну практику. Його колега Міхал М. отримав 15 місяців ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення і такий самий професійний бан. Третій лікар, Кшиштоф П., отримав умовний термін тривалістю один рік, штраф, чотирирічну заборону на професійну діяльність і був зобов’язаний публічно вибачитися.

Лікарня, де сталася трагедія, наполягає, що всі дії медиків відповідали чинному законодавству. Однак правозахисники зазначають, що страх перед кримінальною відповідальністю змушує лікарів уникати втручання навіть у критичних ситуаціях, що ставить під загрозу життя жінок.

Попри обіцянки нової урядової коаліції пом’якшити законодавство про аборти, у парламенті наразі немає більшості для ухвалення відповідних змін. Шанси на перегляд жорстких норм ускладнені також позицією новообраного президента Кароля Навроцького, який, як і його попередник Анджей Дуда, представляє консервативні політичні погляди. Саме за правління партії «Право і справедливість» (PiS) було ухвалене суперечливе рішення Конституційного трибуналу у 2020 році.

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