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Уряд у боротьбі з бюрократією оновив правила створення держсистем

09:07, 19 липня 2025
Кабмін ухвалив постанову, яка оновлює підходи до розробки державних інформаційних систем.
Уряд у боротьбі з бюрократією оновив правила створення держсистем
Джерело фото: Adobe Stock
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову №893, яка змінює підходи до створення та розвитку державних інформаційних систем. Документ спрощує процедури, оновлює стандарти та відкриває ринок для ширшого кола ІТ-компаній. Як кажуть у Мінцифри, у пріоритеті — міжнародні підходи, ефективність і безпека.

Що змінюється

Нові правила передбачають:

  • Менше паперів — для запуску системи достатньо лише технічних вимог і техзавдання, без робочої та експлуатаційної документації.
  • Міжнародні стандарти — замість застарілих радянських норм використовуються ISO та IEEE.
  • Оновлена кібербезпека — комплексні системи захисту інформації (КСЗІ) замінюють сучасними системами інформаційної безпеки (СІБ).
  • Електронна документація — дозволено застосовувати хмарні технології та відкритий код.
  • Без роялті за держпослуги — заборонено ліцензії з виплатою роялті, що усуває вендорлок і стимулює конкуренцію.

Як це працює

Раніше міністерства мали готувати 5–7 документів, проходити тривалі узгодження й працювати за застарілими нормами. Тепер — мінімум документації та прозорі вимоги, сучасні системи безпеки й вільний вибір виконавця. Це скорочує строки розробки з місяців до тижнів.

Що отримає держава

Прозорий і стандартизований процес розробки ІТ-рішень, залучення ширшого кола компаній до тендерів, вища якість за нижчою ціною, менше бюрократії та швидша цифровізація.

Для бізнесу — чіткі й рівні правила, можливість працювати за світовими стандартами без штучних бар’єрів.

Окрім того, вказують у Мінцифри, це значно пришвидшить процес цифровізації та скоротить видатки.

Нагадаємо, що Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».

Міжнародна інтеграція

Нові правила дають змогу залучати іноземні компанії до створення держсистем України — за стандартами, які діють у світі. Це відкриває шлях до співпраці, інвестицій та передачі досвіду.

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Кабінет Міністрів України

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