Уряд у боротьбі з бюрократією оновив правила створення держсистем

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №893, яка змінює підходи до створення та розвитку державних інформаційних систем. Документ спрощує процедури, оновлює стандарти та відкриває ринок для ширшого кола ІТ-компаній. Як кажуть у Мінцифри, у пріоритеті — міжнародні підходи, ефективність і безпека.
Що змінюється
Нові правила передбачають:
Як це працює
Раніше міністерства мали готувати 5–7 документів, проходити тривалі узгодження й працювати за застарілими нормами. Тепер — мінімум документації та прозорі вимоги, сучасні системи безпеки й вільний вибір виконавця. Це скорочує строки розробки з місяців до тижнів.
Що отримає держава
Прозорий і стандартизований процес розробки ІТ-рішень, залучення ширшого кола компаній до тендерів, вища якість за нижчою ціною, менше бюрократії та швидша цифровізація.
Для бізнесу — чіткі й рівні правила, можливість працювати за світовими стандартами без штучних бар’єрів.
Окрім того, вказують у Мінцифри, це значно пришвидшить процес цифровізації та скоротить видатки.
Нагадаємо, що Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».
Міжнародна інтеграція
Нові правила дають змогу залучати іноземні компанії до створення держсистем України — за стандартами, які діють у світі. Це відкриває шлях до співпраці, інвестицій та передачі досвіду.
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