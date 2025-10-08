Практика судів
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

19:09, 8 жовтня 2025
У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 жовтня повідомила про підозру судді Покровського районного суду Дніпропетровської області у відставці Олександру Редьку в одержанні неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК.
Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 700 доларів США за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Кошти передавались за посередництва адвоката, який використовував знайомство із суддею.

Як зауважили у САП, вирок стосовно адвоката і громадянина вже набув законної сили.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 22 серпня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області (справа № 991/8039/25)

Суд призначив їм по 4 роки позбавлення волі, але звільнив від покарання на іспитовий строк у 2 роки без додаткового покарання. Адвокат Притула і Лемешко зобов'язалися співпрацювати з НАБУ і САП в іншій справі щодо викриття судді Покровського районного суду Дніпропетровської області. Також Притула зобов'язався перерахувати 50 тисяч грн на потреби Збройних Сил України.

Так, 19 січня 2024 року суддя Олександр Редько виніс постанову, якою закрив провадження у справі № 189/4328/23 про притягнення Лемешка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Слід зауважити, що 12 березня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Олександра Редька з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (відряджений до Покровського районного суду Дніпропетровської області) у зв’язку з поданням заяви про відставку.

суддя САП ВАКС підозрюваний

