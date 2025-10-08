САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 октября сообщила о подозрении судье Покровского районного суда Днепропетровской области в отставке Александру Редько в получении неправомерной выгоды. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК.

Как отмечается, в рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 700 долларов США за закрытие административного дела об управлении лицом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Средства передавались при посредничестве адвоката, который использовал знакомство с судьей.

Как отметили в САП, приговор в отношении адвоката и гражданина уже вступил в законную силу.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 22 августа утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области (дело № 991/8039/25).

Суд назначил им по 4 года лишения свободы, но освободил от наказания на испытательный срок в 2 года без дополнительного наказания. Адвокат Притула и Лемешко обязались сотрудничать с НАБУ и САП в другом деле по разоблачению судьи Покровского районного суда Днепропетровской области. Также Притула обязался перечислить 50 тысяч грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Так, 19 января 2024 года судья Александр Редько вынес постановление, которым закрыл производство по делу № 189/4328/23 о привлечении Лемешко к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Следует отметить, что 12 марта 2024 года Высший совет правосудия уволил Александра Редько с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области (был командирован в Покровский районный суд Днепропетровской области) в связи с подачей заявления об отставке.

