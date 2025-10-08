Практика судів
Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

18:48, 8 жовтня 2025
Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.
Вперше від початку повномасштабного вторгнення Європейська комісія дозволила використати допомогу ЄС на фінансування видатків на потреби оборони. Більшість коштів уже надійшло в Україну. Про це розповіла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Як раніше пояснювала Підласа, лише після отримання такого дозволу уряд міг подати законопроект 14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який збільшує видатки на потреби оборони на 325 млрд грн.

За її словами, додаткове фінансування майже повністю забезпечується коштами, наданими Європейським Союзом.

«Уряд звернувся до Європейської комісії, і вперше від початку повномасштабного вторгнення ми отримали дозвіл на використання макрофінансової допомоги ЄС для потреб військовослужбовців і для потреб оборони.

Це 6 млрд євро, із яких 4 млрд вже надійшло на рахунок у Національному банку, а ще 2 млрд ми очікуємо до кінця року.

Їх буде використано як на грошове забезпечення наших оборонців, так і на закупівлю дронів, боєприпасів та зброї», - підсумувала народна депутатка.

Як писала «Судово-юридична газета», зарплати багатьом категоріям чиновників, і пенсії фінансувалися за рахунок допомоги іноземних партнерів. Однак до цих пір партнери – зокрема ЄС – не дозволяли використовувати їх кошти на виплати військовим.

«Зміни до бюджету на 2025 рік передбачають збільшення видатків на потреби оборони на 325 млрд грн. Найбільшу суму – 211 млрд грн – буде спрямовано на потреби Збройних сил України й окремо 99 млрд грн – на виробництво й закупівлю зброї для ЗСУ. Також гроші будуть виділені й на інші силові відомства, як-от Національну гвардію, ГУР Міноборони, Державну прикордонну службу, Службу зовнішньої розвідки», - зазначила Підласа.

Сам законопроект про збільшення видатків Верховній Раді треба проголосувати в цілому до 1 листопада.

Автор: Наталя Мамченко

ЄС зарплата військовослужбовці Єврокомісія грошова допомога

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

