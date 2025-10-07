З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають додаткові видатки на оборону у сумі майже 325 млрд грн.

Покрити цю суму планується з кількох джерел:

294,3 млрд грн – міжнародна допомога. А саме це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans. Ці 6 млрд євро надійдуть в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС відповідно до Угоди про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України. Погашення та обслуговування здійснюватиметься за рахунок надходжень, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат. З них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд – очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд – економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати, і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (як пояснювала голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

Отже, з цих коштів майже 1 млрд грн (а саме 959,7 млн) буде віднайдено завдяки скороченню видатків загального фонду державного бюджету за пропозиціями головних розпорядників коштів державного бюджету.

Ці пропозиції були надані до Мінфіну на виконання Указу Президента Володимира Зеленського від 23.07.2025 №544 «Про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних фінансів».

Нагадаємо, у липні Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

«Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави», зазначив він.

Отже, за результатами цього аудиту буде скорочено буде видатки наступних органів:

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – на 320,4 млн грн

Мінсоцполітики – на 204,3 млн грн. З них 163 млн грн знімуть з програми «створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту»

ВАКС – на 50 млн грн (28 млн грн – з ВАКС і 22 – з АП ВАКС)

Офіс Генпрокурора – 54,8 млн грн (з програми здійснення прокурорської діяльності)

Бюро економічної безпеки (БЕБ) – на 50 млн грн

Рахункова палата – на 253,4 млн грн

Мінмолодьспорту – на 13,4 млн грн за рахунок програми підготовки збірних до міжнародних змагань.

Також певні скорочення будуть для Одеської і Луганської обласних держадміністрацій.

10 млн грн знімуть з РНБО.

І цілий 1 млн грн погодився скоротити Мінкульт з державних стипендій видатним діячам.

Нагадаємо, що 324,7 млрд грн додаткових видатків на нацбезпеку за цим законопроектом розподілять наступним чином:

додатково 210,9 млрд грн – на ЗСУ

99,1 млрд – виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ

8,1 млрд грн – Національній гвардії

4,3 млрд грн – для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку

1,3 млрд грн – для СБУ

918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту

83 млн грн – Державній прикордонній службі

28,8 млн грн – для ГУР МО

8 млн грн – для Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Автор: Наталя Мамченко

