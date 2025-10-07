Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

16:35, 7 октября 2025
Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают дополнительные расходы на оборону в сумме почти 325 млрд грн.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

  • 294,3 млрд грн – международная помощь. А именно, это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans. Эти 6 млрд евро поступят в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС в соответствии с Соглашением о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Погашение и обслуживание будет осуществляться за счет поступлений, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
  • 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов. Из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать, и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (как объясняла глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

Итак, из этих средств почти 1 млрд грн (а именно 959,7 млн) будет найден благодаря сокращению расходов общего фонда государственного бюджета по предложениям главных распорядителей средств государственного бюджета.

Эти предложения были предоставлены в Минфин во исполнение Указа Президента Владимира Зеленского от 23.07.2025 №544 «О мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных финансов».

Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

«Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум – максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», – отметил он.

Итак, по результатам этого аудита будут сокращены расходы следующих органов:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – на 320,4 млн грн
  • Минсоцполитики – на 204,3 млн грн. Из них 163 млн грн снимут с программы «создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки, информационно-методическое обеспечение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для системы социальной защиты»
  • ВАКС – на 50 млн грн (28 млн грн – с ВАКС и 22 – с АП ВАКС)
  • Офис Генпрокурора54,8 млн грн (из программы осуществления прокурорской деятельности)
  • Бюро экономической безопасности (БЭБ) – на 50 млн грн
  • Счетная палата – на 253,4 млн грн
  • Минмолодежьспорта – на 13,4 млн грн за счет программы подготовки сборных к международным соревнованиям.

Также определенные сокращения будут для Одесской и Луганской областных госадминистраций.

10 млн грн снимут с СНБО.

И целый 1 млн грн согласился сократить Минкульт с государственных стипендий выдающимся деятелям.

Напомним, что 324,7 млрд грн дополнительных расходов на нацбезопасность по этому законопроекту распределят следующим образом:

  • дополнительно 210,9 млрд грн – на ВСУ
  • 99,1 млрд – производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ
  • 8,1 млрд грн – Национальной гвардии
  • 4,3 млрд грн – для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи
  • 1,3 млрд грн – для СБУ
  • 918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта
  • 83 млн грн – Государственной пограничной службе
  • 28,8 млн грн – для ГУР МО
  • 8 млн грн – для Службы внешней разведки (СВР).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ ОГП бюджет Минсоцполитики ВАКС госбюджет бюро экономической безопасности Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя