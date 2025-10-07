С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают дополнительные расходы на оборону в сумме почти 325 млрд грн.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

294,3 млрд грн – международная помощь . А именно, это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans. Эти 6 млрд евро поступят в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС в соответствии с Соглашением о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Погашение и обслуживание будет осуществляться за счет поступлений, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

. А именно, это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans. Эти 6 млрд евро поступят в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС в соответствии с Соглашением о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Погашение и обслуживание будет осуществляться за счет поступлений, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов . Из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать, и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов .

. Из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать, и почти . 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (как объясняла глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

Итак, из этих средств почти 1 млрд грн (а именно 959,7 млн) будет найден благодаря сокращению расходов общего фонда государственного бюджета по предложениям главных распорядителей средств государственного бюджета.

Эти предложения были предоставлены в Минфин во исполнение Указа Президента Владимира Зеленского от 23.07.2025 №544 «О мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных финансов».

Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

«Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум – максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», – отметил он.

Итак, по результатам этого аудита будут сокращены расходы следующих органов:

Национальное антикоррупционное бюро Украины ( НАБУ ) – на 320,4 млн грн

) – на Минсоцполитики – на 204,3 млн грн . Из них 163 млн грн снимут с программы «создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки, информационно-методическое обеспечение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для системы социальной защиты»

. Из них 163 млн грн снимут с программы «создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки, информационно-методическое обеспечение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для системы социальной защиты» ВАКС – на 50 млн грн (28 млн грн – с ВАКС и 22 – с АП ВАКС)

– на (28 млн грн – с ВАКС и 22 – с АП ВАКС) Офис Генпрокурора – 54,8 млн грн (из программы осуществления прокурорской деятельности)

– (из программы осуществления прокурорской деятельности) Бюро экономической безопасности ( БЭБ ) – на 50 млн грн

) – на Счетная палата – на 253,4 млн грн

Минмолодежьспорта – на 13,4 млн грн за счет программы подготовки сборных к международным соревнованиям.

Также определенные сокращения будут для Одесской и Луганской областных госадминистраций.

10 млн грн снимут с СНБО.

И целый 1 млн грн согласился сократить Минкульт с государственных стипендий выдающимся деятелям.

Напомним, что 324,7 млрд грн дополнительных расходов на нацбезопасность по этому законопроекту распределят следующим образом:

дополнительно 210,9 млрд грн – на ВСУ

99,1 млрд – производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ

и боеприпасов для ВСУ 8,1 млрд грн – Национальной гвардии

4,3 млрд грн – для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи

1,3 млрд грн – для СБУ

918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта

83 млн грн – Государственной пограничной службе

28,8 млн грн – для ГУР МО

8 млн грн – для Службы внешней разведки (СВР).

Автор: Наталя Мамченко

