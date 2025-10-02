Єврокомісія має погодити використання допомоги на військові потреби – після чого Мінфін внесе законопроект про збільшення видатків на виплати військовим на 300 млрд грн

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони йдуть вже давно і на різних рівнях, але найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону» – Роксолана Підласа.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа детально пояснила порядок дій для того, аби належним чином забезпечити виплати військовослужбовцям після 1 листопада. Наразі існує потреба збільшити видатки державного бюджету на такі цілі на суму близько 300 млрд грн.

Мінфін готує відповідний законопроект і зареєструє його на початку жовтня, але ці зміни стануть можливими лише тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро позики Україні в рамках ERA Loans на операційні військові потреби.

Вже декілька місяців тривають політичні перемовини з Єврокомісією стосовно погодження нею можливості використання цієї допомоги на військові потреби. До сих пір ці кошти партнерів не використовувалися для виплат військовим. Як пояснила Підласа, по цьому питанню не потрібно якихось голосувань.

«Воно приймається на рівні Єврокомісії. Як тільки ви побачите, що в Верховній Раді зареєстровані зміни до бюджету на 2025 рік від уряду, значить рішення (Єврокомісії – прим. ред.) вже є», зауважила вона в інтерв’ю РБК-Україна.

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але я думаю, що найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону.

І зараз без якогось радикального підвищення податків, за що наразі нереалістично проголосувати в Раді, додатковий власний ресурс не з'явиться – зазначила Роксолана Підласа.

«Загалом використовувати кошти від заморожених російських активів або самі активи для потреб оборони України, в тому числі для грошового забезпечення українських військовослужбовців, європейцям політично більш прийнятно, ніж кошти своїх платників податків. Тобто, наприклад, Ukraine Facility, яка фінансується напряму з бюджету ЄС, їм було б складніше спрямувати на потреби оборони, ніж ERA Loans», пояснила голова комітету.

Нагадаємо, механізм ERA передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів фінансування в рамках ERA.

За словами Підласи, скорочення різних програм не вплине на збільшення можливостей для виплат військовим, адже невійськові видатки покриваються коштом міжнародних партнерів.

«Якщо ви навіть зріжете соціальні видатки на 300 млрд, хоча там нема стільки щоб різати, то це все одно не можна передати на потреби оборони, тому що соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів» – пояснила голова комітету.

Нагадаємо, що зараз і зарплати багатьом категоріям чиновників, і пенсії фінансуються іноземними партнерами. Тому скорочення виплат чиновникам не дозволить збільшити виплати військовим.

Сам законопроект про збільшення видатків Верховній Раді треба проголосувати в цілому до 1 листопада,.

«Наш дедлайн продиктований необхідністю виплат військовим з 1 листопада. Після 1 листопада кошти теж є, але недостатньо», пояснила Підласа.

Водночас, за словами Роксолани Підласи, затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.

Також вона пояснила, що додаткова потреба в грошах почала накопичуватися з початку року.

«Тому що, по-перше, була нестача зброї від партнерів, яку нам доводилося купляти за власні кошти. Ми витрачали ресурс, який був запланований для грошового забезпечення військових, залишаючи непокритими майбутні періоди.

По-друге, є необхідність в соціальному забезпеченні військовослужбовців і їх родин. Коли ми ухвалювали зміни в бюджет в липні, було зрозуміло, що до кінця року грошей не вистачить Але тоді не було ресурсу. Уряд і так дотяг доходи до максимуму, а далі було вже неможливо», розповіла голова комітету.

