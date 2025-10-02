Еврокомиссия должна согласовать использование помощи на военные нужды – после чего Минфин внесет законопроект об увеличении расходов на выплаты военным на 300 млрд грн

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны идут уже давно и на разных уровнях, но самый большой катализатор к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, это то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону», – Роксолана Пидласа.

Фото: bwbx.io

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа подробно объяснила порядок действий для того, чтобы надлежащим образом обеспечить выплаты военнослужащим после 1 ноября. Сейчас существует потребность увеличить расходы государственного бюджета на эти цели на сумму около 300 млрд грн.

Минфин готовит соответствующий законопроект и зарегистрирует его в начале октября, но эти изменения станут возможными только тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро займа Украине в рамках ERA Loans на операционные военные нужды.

Уже несколько месяцев продолжаются политические переговоры с Еврокомиссией относительно согласования ею возможности использования этой помощи на военные нужды. До сих пор эти средства партнеров не использовались для выплат военным. Как объяснила Пидласа, по этому вопросу не требуется каких-либо голосований.

«Оно принимается на уровне Еврокомиссии. Как только вы увидите, что в Верховной Раде зарегистрированы изменения в бюджет на 2025 год от правительства, значит, решение (Еврокомиссии – прим. ред.) уже есть», – отметила она в интервью РБК-Украина.

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны действительно идут уже давно и на разных уровнях. Но я думаю, что самым большим катализатором к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, это то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону. И сейчас без какого-то радикального повышения налогов, за что пока нереалистично проголосовать в Раде, дополнительный собственный ресурс не появится», – сказала Роксолана Пидласа.

«В целом использовать средства от замороженных российских активов или сами активы для нужд обороны Украины, в том числе для денежного обеспечения украинских военнослужащих, европейцам политически более приемлемо, чем средства своих налогоплательщиков. То есть, например, Ukraine Facility, которая финансируется напрямую из бюджета ЕС, им было бы сложнее направить на нужды обороны, чем ERA Loans», – объяснила глава комитета.

Напомним, механизм ERA предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет прибылей, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. В 2024–2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов финансирования в рамках ERA.

По словам Пидласы, сокращение различных программ не повлияет на увеличение возможностей для выплат военным, так как невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров.

«Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд, хотя там нет столько, чтобы резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров», – пояснила глава комитета.

Напомним, что сейчас и зарплаты многим категориям чиновников, и пенсии финансируются иностранными партнерами. Поэтому сокращение выплат чиновникам не позволит увеличить выплаты военным.

Сам законопроект об увеличении расходов Верховной Раде нужно проголосовать в целом до 1 ноября.

«Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября средства тоже есть, но недостаточно», – объяснила Пидласа.

В то же время, по словам Роксоланы Пидласы, задержек выплат военным быть не может и не будет, потому что для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).

Также она пояснила, что дополнительная потребность в деньгах начала накапливаться с начала года.

«Потому что, во-первых, была нехватка оружия от партнеров, которое нам приходилось покупать за собственные средства. Мы тратили ресурс, который был запланирован для денежного обеспечения военных, оставляя непокрытыми будущие периоды.

Во-вторых, есть необходимость в социальном обеспечении военнослужащих и их семей. Когда мы принимали изменения в бюджет в июле, было понятно, что до конца года денег не хватит. Но тогда не было ресурса. Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно», – рассказала глава комитета.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.